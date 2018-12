5 dicembre 2018- 18:37 Mirabilandia, arriva l'offerta 2x1 Trenitalia

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per il Christmas Time di Mirabilandia al via sabato 8 dicembre. In occasione delle festività natalizie il Gruppo FS Italiane, con Trenitalia, rinnova l’attenzione verso i passeggeri più piccoli con promozioni e agevolazioni ad hoc pensate principalmente per i giovanissimi e i loro accompagnatori che visiteranno il Parco divertimenti di Ravenna. Ai soci CartaFRECCIA, Trenitalia riserva infatti la possibilità di accedere alle numerose attrazioni in due al prezzo di una sola persona. La speciale promozione è valida dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e per usufruirne basterà che uno dei due visitatori esibisca allo sportello dedicato di Trenitalia - situato presso l’ufficio informazioni del Parco - la propria Carta fedeltà in formato digitale o cartaceo prima dell’acquisto dei biglietti di entrata. Fino al 6 gennaio del prossimo anno il Christmas Time di Mirabilandia trasformerà il Parco divertimenti ravennate in un paesaggio incantato, illuminato dai bagliori rosso, oro, blu e argento, rendendo ogni angolo ancor più suggestivo e sfavillante in occasione di eventi indimenticabili e attività ludiche di ogni genere. Un motivo in più per estendere le agevolazioni alle persone che viaggiano con Trenitalia: i soci di CartaFRECCIA Oro e Platino e il loro accompagnatore potranno beneficiare del flash pass “one shot”, che consentirà di scegliere un’attrazione del Parco passando per un ingresso speciale, abbreviando così i tempi di attesa. I titoli d’ingresso acquistati con la promozione 2x1 riservata ai clienti CartaFRECCIA permetteranno, inoltre, di tornare a Mirabilandia gratuitamente il giorno successivo rispetto a quello della prima visita. Il regolamento per fruire di questa agevolazione è consultabile all’interno del Parco o sulla pagina dedicata di mirabilandia.it. Una volta arrivati a Rimini con le Frecce di Trenitalia è possibile raggiungere Mirabilandia con i treni del servizio regionale fino alla stazione di Lido di Classe/Lido di Savio, collegata al Parco tramite bus navetta.