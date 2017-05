MIROGLIO FASHION, +18,3% FATTURATO NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2017

3 maggio 2017- 16:54

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Numeri in crescita per Miroglio Fashion nei primi tre mesi del 2017. Il fatturato si attesta a 140 milioni di euro, con crescite a due cifre per i marchi del gruppo, tra cui Motivi, Oltre, Fiorella Rubino ed Elena Mirò. E' quanto annuncia l'amministratore delegato Hans Hoegstedt nel corso della conferenza stampa a Milano. L'aumento del margine di contribuzione segna +10,4 milioni, mentre l'aumento del margine operativo lordo registra +8,4 milioni nel primo trimestre dell'anno. L’obiettivo prudenziale "è una crescita del fatturato a fine anno del 5%, col raggiungimento del break even al 2018, "ma se continuiamo con numeri come questi può succedere prima. Dobbiamo restare con i piedi per terra e puntare a una crescita solida". Il mercato ’curvy’ resta il core business, considerando che il 55% delle donne porta una taglia dalla 46 in avanti.I dati del primo trimestre "ci danno speranza che la strada presa sia quella giusta", sottolinea l'ad Hoegstedt. "Nel primo trimestre abbiamo avuto oltre 100 mila clienti nuovi, la vendita e-commerce è cresciuta del 70%, a fine aprile abbiamo già completato il restyling di 47 negozi e in altri 47 negozi abbiamo lavori in corso", sottolinea. Il nuovo corso prevede un lavoro di focalizzazione sul posizionamento dei diversi marchi con una focalizzazione sui quattro brand - Elena Mirò, Oltre, Fiorella Rubini e Motivi - che valgono l'83% del fatturato. Soddisfano in particolare i risultati in Spagna "sta andando bene, la Spagna ci sta dando grande soddisfazione", ma Miroglio Fashion resta ben piantata in Italia e su un lavoro di posizionamento dei marchi per capire clienti e competitor. Gli investimenti nel 2017 saranno pari a 40,8 milioni di euro, di cui 19,5 milioni per il marketing, 17,4 milioni per il piano di rinnovamento dei negozi e 3,9 milioni per i nuovi progetti tecnologici. "Il piano presentato a dicembre è un piano triennale, ma in un mercato dinamico come questo preferisco affrontare un anno alla volta", chiosa l'ad. La società Miroglio Fashion crea e commercializza 11 brand di moda femminile (compresa la joint venture) distribuiti a livello internazionale. il numero dei punti vendita monomarca è a quota 1.188, a cui si aggiungono 2.400 negozi wholesale.