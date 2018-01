MISTRAL AIR: ANP, NO LICENZIAMENTI, PRONTO PACCHETTO 72 ORE SCIOPERO

10 gennaio 2018- 16:01

Roma, 10 gen, (AdnKronos) - "L’Anp, Associazione Nazionale Piloti, rigetta gli accordi con cui si è avviata e conclusa la procedura di licenziamento dei piloti Mistral Air". Lo afferma Marco Veneziani, in una nota, in cui l’associazione, che rappresenta la maggioranza degli iscritti, contesta sia i nuovi contratti sia i licenziamenti in quanto illegittimi. L’Anp, prosegue Veneziani, effettuerà un pacchetto di 72 ore di sciopero, nel rispetto della normativa vigente, per tutelare il diritto al lavoro dei piloti. "Abbiamo già avviato un ricorso legale per impugnare licenziamenti e contratti, inoltre l’associazione nutre forte preoccupazione - sottolinea Veneziani - per lo stato d’animo in cui operano i piloti della compagnia di Poste Italiane, a tal fine siamo intervenuti con l’Enac per assicurare un sereno proseguo delle operazioni di volo della Mistral Air".