MITSUBISHI: IN 3° TRIM. UTILI A 61,9 MLD YEN, +32%

2 febbraio 2018- 07:51

Roma, 2 feb. (AdnKronos/dpa) - Balzo degli utili per Mitsubishi Electric Corp.. Nel terzo trimestre dell'esercizio, il gruppo giapponese ha registrato un risultato netto di 61,9 miliardi di yen, con un incremento annuo del 32% e un risultato operativo di 83,1 miliardi di yen in rialzo del 54%. Le vendite consolidate del trimestre salgono a 1,04 trilioni di yen con un aumento del 7%. Guardando avanti, il gruppo ha rialzato le stime per l'anno fiscale 2018 con la crescita attesa nel segmento dei sistemi industriali di automazione dove si prevede un incremento della domanda di spese per capitale principalmente in Asia. Il gruppo prevede ora un utile netto di 265 miliardi di yen e un risultato operativo di 325 miliardi e vendite per 4,42 trilioni di yen.