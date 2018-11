2 novembre 2018- 08:13 Mitsubishi: utili primo semestre +19,8% a 309 mld yen

Roma, 2 nov. (AdnKronos/dpa) - Balzo dei profitti per Mitsubishi Corp. nel primo semestre dell'esercizio. Secondo quanto comunicato dal gruppo giapponese, gli utili del periodo attribuibili ai proprietari della capogruppo è cresciuto del 19,8% a 309,31 miliardi di yen da 254 miliardi di yen l'anno scorso. L'utile per azione è stato di 194,55 yen, contro i 159,82 yen di un anno fa. L'utile prima delle imposte è salito del 20,1% rispetto allo scorso anno a 450,55 miliardi di yen. I ricavi sono stati 7,94 miliardi di yen, con un aumento del 117,2% rispetto ai 3,66 trilioni di yen dello scorso anno. Per l'anno che termina il 31 marzo 2019, l'azienda ora prevede un utile attribuibile di 640 miliardi di yen o 403,46 yen per azione, in aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente. La società prevedeva in precedenza un utile attribuibile di 600 miliardi di yen o 378,27 yen per azione base.