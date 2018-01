MO: BERLUSCONI, A ONU Sì A GERUSALEMME CAPITALE DA TRUMP MOSSA INOPPORTUNA

24 gennaio 2018- 09:08

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Con un ipotetico governo di centrodestra, come Italia all'Onu "avremmo votato a favore" di Gerusalemme capitale di Israele, "anche se consideravamo inopportuna la mossa del Presidente Trump per il momento in cui l'ha presa". Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio 24.