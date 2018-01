MO: BERLUSCONI, A ONU Sì A GERUSALEMME CAPITALE MA DA TRUMP MOSSA INOPPORTUNA (2)

24 gennaio 2018- 09:37

(AdnKronos) - "Credo che siano materie complesse -ha spiegato Berlusconi- che non si risolvono schierandosi da una parte o dall'altra. Noi siamo dalla parte di Israele, che ha diritto di veder riconosciuta come sua capitale Gerusalemme; siamo dalla parte dei governi arabi moderati, come l'Egitto e la Giordania, che contribuiscono alla stabilità; siamo contro l'integralismo e il terrorismo che avrebbero potuto vincere in Siria". "Siamo cioè con tutte quelle forze che in Medio oriente si battono per la modernizzazione e l'allargamento degli spazi di libertà, questo significa essere in certe materie più vicino alla posizione americana, su altre materie più vicini alla posizione russa. Non si tratta di scegliere, ma di far sedere attorno ad un tavolo le grandi potenze per risolvere insieme le grandi crisi mondiali".