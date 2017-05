MO: BOLDRINI, NUOVO EQUILIBRIO SOLO SUPERANDO CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE

13 maggio 2017- 10:23

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Non si è fatto alcun passo avanti per la soluzione del conflitto israelo-palestinese e come ci ha ricordato il presidente della delegazione del Consiglio nazionale palestinese, Zuhair Sanduqa, è illusorio ricercare un nuovo equilibrio mediterraneo e uno sviluppo sostenibile della regione senza aver affrontato questa questione", che "alla base di tensioni, violenze e ostilità". Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla Sessione conclusiva dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che chiude l'anno di presidenza di turno del Parlamento italiano.