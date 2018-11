16 novembre 2018- 13:48 M.O.: Conte vede Rivlin, preoccupato per escalation violenze

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Nel corso dell'incontro di oggi a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e il Presidente dello Stato d’Israele Reuven Rivlin, durato circa un'ora, il premier italiano "ha espresso preoccupazione sul rischio di escalation di violenze registratesi negli ultimi giorni a Gaza e ha espresso l’auspicio di un duraturo cessate il fuoco che consenta a tutte le parti di alleviare la crisi umanitaria in quelle località". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.La visita "cade nel settantesimo anno della nascita dello Stato di Israele, ad un anno dalla stessa ricorrenza temporale del suo riconoscimento da parte dell’Italia. Anniversario che per il presidente del Consiglio sarà celebrato con onori delle istituzioni italiane per sottolineare la forte amicizia tra i due Stati". Nel corso dell’incontro Conte e Rivlin "hanno affrontato i temi di interesse regionale nel quadro dei cambiamenti in atto nell’area mediterranea e del Medio Oriente".