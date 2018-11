27 novembre 2018- 18:39 Mo: Formentini (Lega), da Rohani brutalità antisemita

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni del presidente iraniano Hassan Rohani, che ha definito Israele un 'tumore cancerogeno', sono tanto gravi quanto inaccettabili. Respingiamo al mittente l'ennesima brutalità antisemita. Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà ad Israele e auspichiamo che tutta l'Ue faccia altrettanto". Lo afferma Paolo Formentini, capogruppo della Lega in commissione Esteri della Camera."La visita istituzionale del sottosegretario agli Esteri, Guglielmo Picchi, alla Conferenza internazionale sulla cybersecurity a Tel Aviv e Gerusalemme della settimana scorsa -aggiunge- è stata un'occasione preziosa per ribadire che per chi soffia sul fuoco dell'odio antisemita e delle teorie negazioniste non può e non deve esserci spazio, ma anche che al tempo stesso su questo fronte occorre sempre mantenere la massima attenzione".