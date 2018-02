MO: GRASSO, RIPUDIAMO LA GUERRA CON TUTTE LE NOSTRE FORZE

10 febbraio 2018- 11:44

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Spero che non ci siano venti di guerra, ma la pace in un momento difficile per tutt. Noi ripudiamo la guerra con tutte le nostre forze". Così, il Presidente del Senato, Pietro Grasso, parlando da Palermo dei caccia israeliani che hanno abbattuto un drone iraniano lanciato dalla Siria e come controrisposta hanno colpito obiettivi nella zona di Tadmor. Un F16 di Gerusalemme è stato abbattuto dalla contraerei di Damasco: i due piloti a bordo sono riusciti a lanciarsi col paracadute e sono caduti in territorio israeliano, mettendosi in salvo.