MO: PALAZZOTTO (LEU), CHIEDERE CONVOCAZIONE CONSIGLIO SICUREZZA ONU

10 febbraio 2018- 14:03

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Europa non stia muta davanti all’escalation militare in Medio Oriente”. Lo chiede il vice presidente della commissione Esteri della Camera Erasmo Palazzotto. “Bisogna intervenire subito – afferma ancora il parlamentare di Liberi e Uguali - per evitare che la situazione precipiti in un conflitto aperto, chiedendo la convocazione immediata del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e la fine di ogni iniziativa militare unilaterale”.