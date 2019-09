10 settembre 2019- 13:13 MO: Yehoshua, 'dare a Israele e Palestina terreno incontro con aiuto paesi Mediterraneo'

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Sono molto felice di ricevere oggi la laurea honoris causa a Palermo perché sto trascorrendo gli ultimi anni della mia vita a parlare di identità del Mediterraneo, e la Sicilia e Palermo hanno un ruolo molto importante”. Così, conversando con l'Adnkronos, Abraham Yehoshua, lo scrittore israeliano che oggi ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Palermo in collaborazione con Taobuk. “È molto importante parlare di questo tema per i nostri rapporti con i palestinesi - prosegue lo storico autore de 'Il Tunnel' - perché stiamo andando verso la soluzione di un unico Stato (Israele e Palestina ndr) e non possiamo più aspettarci nulla dalla soluzione dei due stati. Le persone ormai coabitano".E prosegue: "La questione è come dare agli Israeliani e ai palestinesi un terreno di incontro con l’aiuto dei paesi del Mediterraneo, tra cui Italia e Grecia - dice - in modo da dare loro una identità condivisa. Bisognerebbe replicare quello che è stato fatto in Europa dopo la seconda guerra mondiale con gli ungheresi e gli austriaci".