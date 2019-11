2 novembre 2019- 21:21 Mobilità: al via concorso universitario 'Live the Motion'

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - - Una sfida di idee innovative per la mobilità sostenibile. Michelin invita gli studenti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a sfidarsi proponendo idee originali su come comunicare e promuovere tra i consumatori i vantaggi di quei prodotti che garantiscono una lunga durata nel tempo, a favore di una mobilità sicura. Al vincitore andrà un premio di 8mila euro.Michelin lancia 'Made to last – Fatte per durare'. Gli allievi degli atenei bolognese e napoletano saranno chiamati a presentare progetti di comunicazione sul tema “La strategia Michelin Long Lasting Performance: benefici economici, ambientali e sociali'. Il progetto migliore verrà premiato da Michelin con un finanziamento di 8mila euro.