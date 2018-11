11 novembre 2018- 14:35 Mobilità: auto elettriche e car sharing, Cina leader, Italia fanalino di coda

Milano, 11 nov. (AdnKronos) - Italia nelle retrovie della classifica mondiale della mobilità del futuro. Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, auto elettriche e a guida autonoma. In pole position nella graduatoria c'è la Cina, che supera Singapore. L'Italia è penultima nella classifica stilata da Roland Berger nel report 'Automotive Disruption Radar' sulla mobilità condivisa e la guida autonoma giunto alla quarta edizione. In totale sono 14 i Paesi presi in esame dagli analisti della società di consulenza strategica di origine tedesca su un totale di 26 indicatori industriali suddivisi in cinque categorie: interesse del consumatore, regolamentazione, infrastruttura, tecnologia e attività industriale. Nell'indagine sono stati coinvolti 13 mila consumatori provenienti da Belgio, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Olanda, Regno Unito, Russia, Singapore, Stati Uniti e Svezia. L'Italia resta nelle retrovie - conservando il penultimo posto come nella terza edizione -, ma migliora l'interesse degli intervistati per l'acquisto di auto elettriche.