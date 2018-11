11 novembre 2018- 14:35 Mobilità: auto elettriche e car sharing, Cina leader, Italia fanalino di coda (2)

(AdnKronos) - A pesare è lo stato delle infrastrutture, insufficiente e spesso arretrate. Sul fronte electric vehicles, ha la peggiore infrastruttura pubblica di tutta Europa come emerge dai numeri: ci sono 0,4 stazioni di ricarica ogni 100 chilometri, a conti fatti neppure una ogni 200 chilometri di strade. Per fare un confronto, in Germania la media è 4,5 stazione ogni 100 chilometri e dunque oltre 10 volte il risultato italiano. In Francia la quota è 2,3. Altra pecca che emerge dal report: il quadro normativo ancora non in linea con la rivoluzione tecnologica in atto, pur con un importante passo segnato dal decreto Smart Road varato nel corso del 2018 che consente l'effettuazione di test per la circolazione delle auto a guida autonoma."L'apparente arretratezza dell'Italia nel percorso di realizzazione della mobilità del futuro non è di per sé un elemento negativo, perché il Paese dispone di molte eccellenze in ambiti tecnologici promettenti che sapranno conquistarsi la propria quota di valore. Inoltre, in un quadro di generale incertezza ed ambiguità, il ruolo di smart follower può consentire di governare una transizione complessa a condizione che si abbia consapevolezza dello scenario a tendere insieme alla volontà di rafforzarsi e ammodernarsi", afferma Andrea Marinoni, senior partner di Roland Berger.