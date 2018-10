17 ottobre 2018- 18:16 Mobilità: Bikebee lancia registro nazionale biciclette, poi europeo

Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Un registro nazionale delle biciclette, con l'ambizione che diventi europeo nell'arco di breve. E una serie di prodotti per marchiare il mezzo e rintracciarlo in caso di furto, ovviando alle criticità che i dispositivi ad oggi in commercio pongono. Lo lancia Bikebee, azienda innovativa di Alberto Montesi, già Ceo e founder di Acotel Interactive e di MadeinItalia, che ha raccolto tra Fondo di Garanzia e Fondo di investimento europeo, mezzi propri e friends & family, 1,5 milioni di euro per partire. Tra poche settimane la piattaforma di Bikebee sarà online con le funzioni base che verranno implementate nei successivi 12 mesi. Alla base di tutto una semplice idea: che non si possa lasciare la materia alla gestione dei singoli comuni, ma che si debba creare omogeneità di strumenti perché l'iniziativa sia nazionale e condivisa. Un gestore, dunque, che opera attraverso i rivenditori e le officine locali, in collaborazione con le amministrazioni comunali. "Bikebee vuole rispondere a una necessità emersa soprattutto negli ultimi anni, quando il concetto di viabilità sostenibile e il tema dello smog sono diventati centrali. Ovviamente, ci sono i furti che rappresentano un problema per l'utilizzo della bicicletta" spiega Montesi all'AdnKronos.Città come Milano, Pavia e Piacenza hanno un tasso di utilizzo della bicicletta altissimo e comunque in Italia ci sono 26 milioni di biciclette, secondo una recente indagine della comunità europea. Serve oggi che i comuni "supportino nelle attività di prevenzione dei furti e che la Polizia municipale adotti i sistemi di aziende che investono in ricerca e tecnologia e che rendono tutta tracciabile la vita di una bicicletta". Ma l'aspetto più importante è che "se tutti i comuni facessero un sistema proprietario ci sarebbe una confusione unica. Ci sono ottomila comuni in Italia. Serve - chiosa l'imprenditore - un sistema unico proprietario".