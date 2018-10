17 ottobre 2018- 18:16 Mobilità: Bikebee lancia registro nazionale biciclette, poi europeo (3)

(AdnKronos) - Ovviamente, chiarisce l'ideatore di Bikebee, la prima componente è quella di avere "un registro ben fatto, facilissimo da utilizzare, realizzato con le tecnologie più moderne, che funzioni sia da mobile, sia da applicazione, sia da sito". Sul registro "si possono caricare tutte le funzioni: dalla fotografia - almeno una è obbligatoria - alla copia della fattura; si possono aggiungere, in un campo descrittivo, anche segni particolari, il numero di telaio". La piattaforma commercializza anche prodotti per la protezione del mezzo dai possibili furti: questi si possono associare alla bicicletta, prima o dopo la registrazione sul sito, con pochi e molto semplici passaggi, scattando una foto o associando all'App un device". "I prodotti verranno venduti direttamente online, oppure tramite rivenditori. Saranno 'da banco' perché si possono installare facilmente. Appartengono essenzialmente a tre categorie diverse: "il primo, quello alla portata di tutti, è un adesivo speciale destinato al telaio, anti agenti atmosferici e anche anti agenti chimici. Per quanto amovibile, con parecchio sforzo tutto si può ottenere. Quindi abbiamo trovato il modo di lasciare anche un'impronta UV sul telaio. Se si toglie l'adesivo, le informazioni che esso conteneva restano impresse comunque, in forma invisibile all'occhio e ma recuperabili con una semplice luce Uv".