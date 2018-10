17 ottobre 2018- 18:16 Mobilità: Bikebee lancia registro nazionale biciclette, poi europeo (4)

(AdnKronos) - Bikebee poi prevede un marchiatore che va a incidere un codice univoco in maniera invisibile e visibile sul telaio. "La maniera visibile è una sostanza che corrode la vernice del telaio. Teoricamente la prima non si vede ed è difficile da trovare. La seconda di fatto marchia permanentemente la bicicletta senza rovinarne l'estetica, nel senso che anche quando viene tolta la vernice sotto resta il codice. E' una sorta di targa forever. Ci sono poi un altro elemento chimico più sofisticato e molto più sicuro che permette di marchiare e un quarto prodotto più tecnologico, completamente diverso da tutto quello che c'è oggi sul mercato, che verrà svelato fra qualche mese".Intanto, tra poco più di due settimane, è in calendario il lancio del sito con tutte le funzionalità dell'applicazione, fatta eccezione per alcune. Sarà possibile registrarsi gratuitamente, inserire le foto delle biciclette e tutto quello che serve, e a breve sarà possibile anche preordinare quantomeno punto i prodotti chimici che saranno disponibili entro due mesi. "Rilasceremo il sito con l'applicazione e le funzioni basiche. Abbiamo una roadmap di funzioni che man mano rilasceremo nell'arco dei primi mesi del prossimo anno" conclude Montesi.