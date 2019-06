10 giugno 2019- 18:49 Mobilità: Enel X installa primi 12 punti di ricarica al Vaticano (2)

(AdnKronos) - Enel X sta proseguendo il suo impegno nella realizzazione del Piano nazionale per le infrastrutture di ricarica che prevede di dotare il Paese di una rete di stazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del Piano è quello di installare 14mila punti di ricarica entro il 2020, per salire fino a 28mila nel 2022. Ad oggi sono stati già installati oltre 6 mila nuovi punti di ricarica. In ambito pubblico Enel X ha inoltre stretto accordi con oltre 900 Comuni italiani mentre nel settore privato ha siglato partnership con le più importanti case automobilistiche e installato punti di ricarica nei più importanti centri commerciali.