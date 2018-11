29 novembre 2018- 15:48 Mobilità: Gelmini (Fi), su M5 ora tocca a Governo

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - “I Comuni di Milano e Monza hanno fatto la loro parte, riunendo i rispettivi consigli comunali per dare luce verde al prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Anche la giunta del nostro sindaco Allevi ha dato il via libera allo studio di fattibilità. Ora tocca al governo impegnarsi per cofinanziare l'opera e superare i pregiudizi sulle infrastrutture del M5S. La mobilità è il motore della crescita in Lombardia e il collegamento tra due città come Milano e Monza è essenziale”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda.