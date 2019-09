26 settembre 2019- 19:01 Mobilità: Lombardia, contributo fino a 8mila euro per sostituzione veicoli inquinanti

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Sarà pubblicato ai primi di ottobre il bando che consentirà - a partire dal 15/10 - di presentare le domande per accedere al contributo, fino a 8.000 euro, per la sostituzione dei veicoli inquinanti. "Per il periodo 2019-2020 - ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nel corso del convegno E-mob in programma fino a sabato a Palazzo Lombardia - abbiamo stanziato 26,5 milioni di euro: 8,5 milioni di euro sono destinati alle imprese e 18 milioni sono destinati ai cittadini". Questa rivoluzione "deve passare - continua - attraverso un cambio di paradigma: l'auto elettrica deve diventare parte di un nuovo modello di trasporto che riduca il numero di veicoli in circolazione e questo passa inevitabilmente per la condivisione. In questo si innesta anche la modifica dell'uso del veicolo nelle flotte aziendali e il potenziamento del Tpl". Regione Lombardia "ha previsto - spiega Cattaneo - un pacchetto di incentivi, nei quali sono compresi anche i veicoli elettrici, che consentirà ai cittadini lombardi e alle imprese di sostituire il proprio veicolo inquinante. Migliorare la qualità dell'aria è una nostra priorità. Stiamo adottando nel tempo politiche realiste che favoriscono gli spostamenti dei cittadini e nello stesso tempo guardano ad una mobilità sempre più green".I processi di transizione "verso assetti maggiormente virtuosi - ha aggiunto l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - devono essere sostenuti con convinzione dalle istituzioni. E' quello che stiamo facendo per agevolare la diffusione della mobilità elettrica. Penso all'attivazione del bando dedicato ai privati per incentivare la 'diffusione di punti di ricarica privata per veicoli elettrici', ovvero le strutture per la ricarica domestica: iniziativa che ha ottenuto un ottimo riscontro. Penso al bando Pnire che consentirà di cofinanziare colonnine di ricarica in molti Comuni lombardi". L'assessore Terzi ha anche ricordato che la Regione Lombardia ha reso strutturale "l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture elettriche. I segnali sono positivi: Il mercato privato dell'auto elettrica è in crescita anche nel nostro territorio. Si tratta di una tendenza che va incoraggiata. Il nostro lavoro, di concerto con tutti gli attori in campo, va esattamente in questa direzione".