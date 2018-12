31 dicembre 2018- 11:54 Mobilità: Lombardia, prorogato fino a fine 2019 sconto pedaggi A58-Teem

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Nessuna stangata di San Silvestro sui pedaggi di A58-Teem (33 chilometri raccordati con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass che privilegiano la Direttissima Melegnano-Agrate. Lo rende noto la società Tangenziale Esterna, che gestisce l'arteria autostradale.La proroga sino al 31 dicembre 2019 dello sconto-open (20%), riservato ai possessori di Telepass Family o Business, ma accessibile anche a chi non ha l'apparecchiatura, spiega la società, sterilizza dunque il rincaro delle tariffe che penalizza famiglie e imprese clienti di altre autostrade: "Grazie al rinnovo dell'agevolazione da parte della Concessionaria, tutti gli utenti di A58-Teem possono, insomma, non solo sottrarsi agli aumenti che verranno ufficializzati oggi dal ministero delle Infrastrutture, ma anche continuare a risparmiare per ulteriori 12 mesi a far data da Capodanno". Già dalle 00,01 di domani, "lungo la A58-Teem si festeggerà, quindi, sia l'anno nuovo sia la circostanza di non dover pagare alcun dazio agli aggiornamenti dei pedaggi che, giusto alla mezzanotte dell’ultima notte targata 2018, scatteranno puntuali su ben determinate Arterie sottoposte a esazione". Perché, "com'era negli intendimenti di Tangenziale Esterna al momento di prolungare il Best Price sino alla fine del 2019, lo sconto, peraltro esteso alla percorrenza di A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato a Liscate), neutralizza i ritocchi e offre un aiuto concreto a qualsiasi tipo di cliente".