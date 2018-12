31 dicembre 2018- 11:54 Mobilità: Lombardia, prorogato fino a fine 2019 sconto pedaggi A58-Teem (2)

(AdnKronos) - I 70mila fidelizzati, che, a partire dal 2017, si erano premurati di aderire alla promozione, non dovranno espletare alcuna procedura per ottenere la prosecuzione automatica del Best Price e per riscontrare, nei prossimi mesi, la reale riduzione dei pedaggi attraverso la verifica delle fatture Telepass. L'iscrizione allo sconto, che non vale sui raccordi di A58-Teem con A1 e A4 poiché gestiti da concessionari diversi, si rivelerà, invece, semplificata nel caso di clienti intenzionati a regalarsi per la prima volta, proprio all'inizio del 2019, la possibilità di contenere del 20% l'entità dei pedaggi da pagare.Per accedere alla promozione come nuovi aventi diritto al Best Price, gli utenti interessati a risparmiare, sino al 31 dicembre 2019, sulle tariffe delle percorrenze di A58-Teem e/o di A35-BreBeMi dovranno seguire le istruzioni riportate sui Siti www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it. Le modalità di sottoscrizione saranno illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il punto assistenza clienti (Casello di Treviglio) è aperto (10-19,30 dal lunedì al venerdì; 8,30-13 il sabato; chiuso domani), infine, uno sportello dedicato al riconoscimento del Best Price.