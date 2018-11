6 novembre 2018- 15:27 Mobilità: Milano, Mobike blocca l'app a chi porta le bici in casa

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - Chi parcheggia la bici nel proprio cortile o, peggio ancora, se la porta direttamente in casa, non potrà più utilizzare Mobike, la piattaforma di di bike sharing attiva in varie città italiane, tra cui Milano. Al "problema diffuso", la società ha riposto iniziando a bloccare l'app degli utenti responsabili. Il sistema di controllo sarà ancora più utile quando saranno lanciati sul mercato ebike e monopattini elettrici, ancora più soggetti a ingiuste "privatizzazioni". "Il grande successo del servizio di bike sharing Mobike consiste nella sua semplicità di utilizzo. Basta scaricare l’app, scansionare il codice QR e iniziare la corsa. Una volta concluso l’utilizzo l’utente dovrà chiudere il lucchetto facendo attenzione a parcheggiare la bicicletta in modo responsabile e accessibile al prossimo utilizzatore. Purtroppo le biciclette rinchiuse in proprietà private diventano inutilizzabili e generano disservizio perché gli utenti non riescono ad utilizzarle", spiega Mobike.Per questo motivo, Mobike ha attivato un sistema di controllo che permette di ridurre ulteriormente il fenomeno e garantire il massimo livello di servizio. "Il problema delle biciclette Mobike rinchiuse in proprietà private è più rilevante del vandalismo che, grazie al servizio di sicurezza avviato ad aprile, si è notevolmente ridotto".