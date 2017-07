MOBILITà: OK CIPE ACCORDO MIT-REGIONI PER RETE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

11 luglio 2017- 17:45

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - L’accordo di programma con le Regioni per la rete infrastrutturale nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici è stato approvato ieri dal Cipe presieduto dal presidente Paolo Gentiloni e proposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.Lo schema di Accordo di programma approvato è finalizzato a concentrare gli interventi per la realizzazione del Pnire-Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici nei contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.Il Mit finanzia gli interventi con un apposito Fondo in cui ha impegnato 28,7 milioni di euro, ripartendo la somma tra le Regioni nel programma di finanziamenti per lo sviluppo delle reti di ricarica per i veicoli elettrici diffuse sul territorio nazionale. Il valore economico complessivo ammonta a 72,2 milioni di euro.