5 giugno 2019- 19:46 Mobilità: Shell Eco-Marathon 2019 dal 1 al 5 luglio

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Migliaia di studenti europei sono pronti per far registrare nuovi record alla guida dei loro veicoli a basso consumo. La Shell Eco-marathon Europe 2019 si avvicina: quest’anno la competizione si svolgerà durante l’evento Make the Future Live (1-5 luglio), presso il Mercedes-Benz World a Weybridge, Londra. La Shell Eco-marathon è la più importante competizione per l’innovazione nella mobilità che si svolge ogni anno in Europa, America e Asia e coinvolge oltre 5000 studenti nei tre continenti. La competizione avviene in un contesto in cui i leader di oggi e di domani, oltre a un vasto pubblico fortemente interessato alle tematiche energetiche, incoraggiano il dibattito su soluzioni sostenibili per affrontare la crescita del fabbisogno energetico mondiale. Scopo dell’iniziativa è di coinvolgere i cittadini europei su tematiche relative all’energia e alla mobilità, ponendosi come fonte di ispirazione nel considerare soluzioni innovative.I 161 team in gara provengono da 25 paesi e animeranno la prossima edizione di una competizione ormai storica, nata nel 1985 per trovare il team che, grazie alla sua creatività e al know-how tecnico, riesca a percorrere la maggiore distanza con l’equivalente di 1 kWh o 1 litro di carburante.