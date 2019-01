13 gennaio 2019- 13:15 Mobilità: stop a furti bici, Confindustria Ancma lancia 'ciclo registro'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Vita dura per i ladri di biciclette. Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, lancia il ‘Ciclo Registro’, un portale web, dove sarà possibile registrare il numero di telaio delle biciclette vendute e produrre un certificato digitale di proprietà gratuitamente. Dalla due giorni di BiciAcademy, l’evento formativo dedicato ai negozianti delle settore ciclo organizzato dall’associazione al Palacongressi di Rimini, è questa la proposta che arriva per contrastare un fenomeno che in Italia interessa oltre 320mila malcapitati possessori ogni anno.L’iniziativa di Confindustria Ancma, promossa anche in sede parlamentare nell’ambito della riforma del Codice della Strada, nasce soprattutto per aggregare, valorizzare e far confluire in un'unica piattaforma, istituzionale e gratuita, tutte le migliori esperienze on line già esistenti in modo da incrociare le informazioni e migliorare il servizio. La costruzione di un data base del parco circolante è infatti un primo passo verso la soluzione del problema che permetterebbe, ad esempio, alle Forze dell’Ordine di individuare immediatamente se una bicicletta risulta rubata e chi è il suo legittimo proprietario.Inoltre, questo progetto apre definitivamente la strada all’offerta da parte delle compagnie assicurative di prodotti e coperture specifiche per i ciclisti, al momento inesistenti.