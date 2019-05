17 maggio 2019- 20:48 Mobilità: Toninelli, 'al lavoro per quella sostenibile e dolce'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Mobilità sostenibile e dolce, zone a 30 all’ora, aree pedonali davanti alle scuole, percorsi di mobilità scolastica. Sono tutti progetti per lo spazio urbano a misura di cittadino che sognamo, per cui il MoVimento 5 stelle e io, come Ministro, stiamo lavorando. Oggi ho voluto quindi far visita a una bella realtà locale, quella di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, in cui è sorta, con un’iniziativa dal basso, la 'tangenziale dei bambini'". Così in un post su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Si tratta, rileva, "di un bellissimo percorso ciclo-pedonale casa-scuola che con il mio Ministero abbiamo voluto patrocinare. L’impegno del Governo è quello di poter incentivare la diffusione in tutta Italia di riqualificazioni urbane simili, attraverso la promozione della mobilità dolce. Perché zone a velocità ridotta, piste ciclabili, percorsi ciclo-pedonali non solo creano alternative sostenibili ai soliti mezzi di spostamento, ma riqualificano intere parti di città, aumentando anche il valore degli immobili della zona".Tutti ottimi motivi che, insieme alla maggiore sicurezza stradale e alla tutela dell’utenza vulnerabile, conclude, "spero spingano tante altre realtà locali a seguire il virtuoso esempio di questa bella cittadina lombarda".