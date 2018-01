MOBY PRINCE: DELRIO, DOLORE INDIMENTICABILE PER TRAGEDIA

24 gennaio 2018- 18:05

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Un dolore indimenticabile per la tragedia Moby Prince, che, oltre ad aver distrutto vite e famiglie, ha colpito il Paese e molte comunità come la mia, Reggio Emilia". A scriverlo in un post su Facebook, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. "Oggi - dice - grazie al grande lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta si alza un velo importante che fa sperare in una nuova pagina".