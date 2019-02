23 febbraio 2019- 17:48 Moda: a fiera occhialeria Mido attesi oltre 52mila visitatori

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Oltre 52mila visitatori attesi e 1.323 espositori, il 70% dei quali in arrivo dall'estero. Sono alcuni dei numeri di Mido, la fiera dell'occhialerie che si è aperta oggi a Milano. Giovanni Vitaloni, presidente di Mido e Anfao, sottolinea che la manifestazione si è aperta "in un clima di grande dinamismo. Tra i sette padiglioni e gli stand si respira un’atmosfera d’avanguardia, dove design e innovazione sono al centro delle proposte e delle novità di tutti gli espositori nazionali e internazionali. La fiera, che quest’anno compie 49 anni, si presenta ancora una volta come vetrina dell’eyewear e del Made in Italy nel mondo. Un nuovo importante risultato per la manifestazione che fa guardare avanti con fiducia e ottimismo per tutto il settore". In visita al salone anche il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli. "Sono molto contento dell’invito che ho ricevuto nel venire a presenziare al primo giorno di Mido per due ragioni: la prima perché è un segnale di apprezzamento da parte del mondo che ruota attorno all’industria a cui Mido fa riferimento, un’apertura al dialogo che la parte governativa sta realizzando con gli operatori del settore". Inoltre, spiega il ministro, visitare la fiera "è come essere invitati a cena in un ristorante a 3 stelle. E’ uno dei luoghi migliori in cui essere se si è attenti, interessati e sensibili a tutto ciò che accade all’interno del sistema della moda".