MODA: A PITTI IN FLESSIONE BUYER ITALIANI, STABILE ESTERO

15 giugno 2017- 17:51

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - A metà del terzo giorno Pitti Immagine Uomo traccia un primo bilancio in termini di presenze e conferma i risultati di giugno per quanto riguarda la presenza di buyer esteri, ma evidenzia una piccola flessione per quanto riguarda l'Italia. In termini quantitativi, alle 12 del terzo giorno (il salone chiuderà domani pomeriggio, venerdì 16 giugno) si sono già registrati circa 18.000 compratori con l’estero sui livelli dello scorso giugno (molto bene Usa, Corea, Russia e Nord Europa), mentre l’Italia è in flessione di qualche punto percentuale. Tutto questo fa prevedere un’affluenza finale poco inferiore a quella del 2016."I grandi buyers internazionali e italiani continuano a fare scouting e ricerca a Pitti Immagine Uomo, dando ancora una volta ragione ai criteri di selezione e segmentazione del salone adottati dal marketing team di Pitti Immagine. La varietà delle proposte, l’accuratezza delle presentazioni, le partnership internazionali e gli eventi speciali, fanno il resto" si legge in una nota.