MODA: A WHITE -12% VISITATORI RISPETTO A GIUGNO 2016

20 giugno 2017- 17:25

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Chiude con una flessione del 12% dei visitatori la recente edizione di White Man & Woman, salone di moda contemporary, patrocinato dal Comune di Milano e partner di Confartigianato Imprese che rappresenta 65.00 aziende del comparto moda. "Anche White subisce una flessione - sottolinea Massimiliano Bizzi, fondatore del salone - così come l’ha registrata l’intero sistema moda in questo mese di giugno, nonostante il nostro grande sforzo abbia portato al salone presenze estere di qualità"."Realisticamente mi auguro, soprattutto nell’interesse delle aziende, che tutti noi attori principali del fashion system -aggiunge- possiamo incontrarci per intraprendere strategie comuni e fare sistema, così come è stato fatto per il prossimo settembre, quando a Milano si concentreranno tutti i player del settore nello stesso periodo, un momento cruciale per il made in Italy che vedrà un forte incoming di buyer". "Questa è la dimostrazione che, se si lavora insieme a livello strategico, si riesce a catalizzare l’attenzione di tutti. Bisognerebbe attuare lo stesso metodo anche su giugno e gennaio, per giocare alla pari la partita fondamentale del menswear e delle pre-collezioni donna, prima che altre capitali della moda prendano il sopravvento", conclude Bizzi.