MODA: ACCORDO CASILLO E CUSTO BARCELONA PER LINEA BAMBINO

12 febbraio 2018- 12:10

Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Il Gruppo Casillo ha siglato un accordo quinquennale esclusivo con il brand spagnolo Custo Barcelona per la licenza e la produzione di abbigliamento bambino. La partnership è stata annunciata nell'ambito della sfilata Custo Barcelona durante la New York Fashion Week. "Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Custo Barcellona e di iniziare questa avventura nel mondo del fashion system internazionale - ha dichiarato Carlo Casillo, ad del Gruppo- crediamo fortemente nei valori di questo brand che ha cambiato il modo di pensare la moda nel mondo. La collezione Custo Barcelona Kids sarà una perfetta fusione tra la cura per i dettagli italiana e l'inconfondibile stile spagnolo".Il lancio del brand si aprirà con la primavera estate 2019 e la preview verrà presentata a giugno, durante il Pitti Bimbo 87. L'estetica dei capi, accuratamente studiata dall'ufficio stile del Gruppo Casillo, sarà fedele al mood Custo: un'esplosione solare di di allegria da indossare, con colori forti e decisi che evocano un fantastico mondo tropicale e stampe mix and match di forte impatto, il tutto adattato in versione kids, per piccoli cittadini del mondo che si muovono e giocano e liberi. Le collezioni saranno di carattere programmato."La nostra strategia - ha spiegato Carlo Canelli, direttore commerciale e marketing del Gruppo Casillo - sarà quella di posizionare i capi della collezione nei negozi medio-alti in Italia, con l'obiettivo di raggiungere poi i mercati esteri con importanti partner distributivi. Il nostro obbiettivo è avere una sempre maggiore offerta di brand in portafoglio". Il Gruppo Casillo, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è un punto di riferimento nel mercato bambino da oltre 30 anni, con marchi di proprietà quali Y-Clu, To be too, Gaialuna, Ronnie Kay, Briince Couture e la licenza del marchio Jeckerson.