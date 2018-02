MODA: AL VIA MILANO UNICA, CRESCONO A DOPPIA CIFRA ESPOSITORI

6 febbraio 2018- 14:05

Rho (Mi), 6 feb. (AdnKronos) - Inaugurata al polo fieristico di Rho la 26esima edizione di Milano Unica. In crescita a doppia cifra gli espositori (+14%): in 51 si aggiungono oltre a 4 espositori selezionati dell’Osservatorio Giappone e dai 20 dell’Osservatorio Corea, per un totale generale di 470 imprese tessili. "Oggi possiamo affermare - ha evidenziato il presidente Ercole Botto Poala - che l’industria tessile per le collezioni donna ha acquistato un’importante dimensione di forza in un contesto di alta gamma, che l’uomo si conferma al completo con le migliori collezioni di stagione e che gli accessori si presentano ancora nella variegata e composita offerta di qualità”.“La crescita a doppia cifra degli espositori - ha aggiunto Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo Economico - è la conferma che la scelta strategica di anticipare le date del Salone si è rivelata coraggiosamente lungimirante. La vera sfida oggi è gestire in modo armonico sostenibilità e sviluppo, approccio digitale e cultura artigianale, la tradizione del tessile italiano con le nuove tendenze. Sono profondamente convinto che i nostri imprenditori siano all’altezza della sfida e che in molti la stiano già affrontando al meglio. Il compito del Ministero dello Sviluppo Economico è sostenerli in un approccio di sistema che permetta all’eccellenza italiana di competere sempre più efficacemente sui mercati internazionali”."Il settore del tessile-abbigliamento riveste grande importanza economica per l’Italia. Con oltre 400.000 addetti, 47.000 aziende, l’Italia è il secondo esportatore mondiale di articoli di abbigliamento, un risultato che esprime la grande dinamicità dei nostri imprenditori e la capacità di adattarsi rapidamente alle diversità dei mercati stranieri" ha ricordato Michele Scannavini, presidente di Ice.