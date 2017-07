MODA: AMAZON COLLABORA CON NICOPANDA PER COLLEZIONE 'SEE NOW, BUY NOW'

31 luglio 2017- 17:39

Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Amazon Moda lancia in collaborazione con Nicopanda una collezione composta da sei capi streetwear 'see now, buy now' in concomitanza con la prima sfilata del brand in occasione della Settimana della Moda di Londra prevista il prossimo settembre. Sara dunque possibile acquistarne i capi sul sito Amazon.it immediatamente al termine dello show. Amazon Moda sarà lo sponsor ufficiale della sfilata e ospiterà l’evento presso il suo Studio Fotografico di Moda Europeo di Hoxton, Londra.La collezione unisex di Amazon Fashion include una felpa, una maglietta a maniche lunghe, un bomber, una sciarpa oversize, una borsa a tracolla e un paio di leggins. La collezione sarà resa disponibile dai cinque negozi Amazon Fashion di Europa a partire dal 16 Settembre e sarà inoltre acquistabile tramite l’app di Amazon Prime Now.