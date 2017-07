MODA: AMAZON COLLABORA CON NICOPANDA PER COLLEZIONE 'SEE NOW, BUY NOW' (2)

31 luglio 2017- 17:39

(AdnKronos) - Nicopanda fu ideato dal premiato direttore creativo italo-giapponese, Nicola Formichetti, conosciuto per i ruoli ricoperti in Diesel e Uniqlo e per le collaborazioni svolte con Lady Gaga. “Sono entusiasta di aver unito le forze con Amazon Fashion essendo esso sinonimo di consegna veloce e ottima selezione, una scelta perfetta per questa straordinaria capsule collection”, ha dichiarato Formichetti. “Fedele al dna di Nicopanda, la collezione si rivolge ad ambo i sessi adottando l’estetica della cultura street internazionale. Ogni pezzo rivela l’influenza di Nicopanda attraverso i suoi caratteristici motivi grafici e un’audace gamma di colori".