MODA: ANDREA AGOSTINELLI NUOVO CFO DI SPACE 2000

13 luglio 2017- 10:01

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Andrea Agostinelli è stato nominato il nuovo Cfo di Space 2000, la società che dal 1977 opera a livello worldwide nella progettazione, fornitura e approvvigionamento di abbigliamento di marca e prodotti correlati per uomini, donne e bambini e che include nel suo portfolio marchi urbanwear tra i quali Bomboogie. Ex Conbipel, dove ha maturato competenze specifiche nel settore abbigliamento e retail, Agostinelli vanta una pregressa esperienza in società di revisione e consulenza (Arthur Andersen e Deloitte). L’esercizio 2017 (periodo 1 maggio 2016 – 30 aprile 2017) in base ai primi dati -ancora non definitivi- dovrebbe vedere i ricavi attestarsi ad 31,6 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto ai 27,6mln dell’esercizio precedente. In termini di redditività, l'Ebitda dovrebbe attestarsi attorno agli 3,9 milioni contro gli 3,3 milioni dell’esercizio precedente. Il budget del 2018 prevedei per l’anno in corso ricavi per 36 milioni (con un + 13,8% rispetto al 2017) ed un Ebitda a 6 milioni di euro.