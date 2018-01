MODA: BLAUER A PITTI CON OBIETTIVO RADDOPPIO FATTURATO ENTRO 2020

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Raddoppiare il fatturato di Blauer, prossimo ai 50 milioni di euro nel 2017, nel giro di due anni. Questo l'obiettivo che si è prefissato Enzo Fusco, imprenditore a capo della Fgf Industry, che recentemente è entrato al 50% nel capitale sociale del marchio americano, nato a Boston per vestire i corpi di polizia, dopo averne gestito la licenza mondiale per 15 anni. "In tre anni - spiega all'AdnKronos - ritengo che si possa arrivare al raddoppio" e tutto questo senza escludere la possibilità di acquisire nuove quote di Blauer. Il gruppo, intanto, che comprende anche i marchi Ten C, Bpd e Prince Tees (non più C.P Company, ceduta con una buona plusvalenza) chiuderà il 2017 con "un incremento atteso del 20%".