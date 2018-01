MODA: BLAUER A PITTI CON OBIETTIVO RADDOPPIO FATTURATO ENTRO 2020 (2)

(AdnKronos) - Tra gli altri marchi in portafoglio, Ten C che è, ricorda Fusco, un marchio luxury, un prodotto speciale distribuito, ad esempio, da Antonia a Milano, o da Barney's a New York, insomma i top 150: "si tratta i una microfibra giapponese, bellissima, che abbiamo in esclusiva e che tingiamo in capo. E per tingere una microfibra in poliestere bisogna - sottolinea Fusco - essere molto bravi. Abbiamo l'esperienza del tinto in capo di Cp Company, quindi tutta una storia dietro. Questo è un marchio che, sono sicuro, comincerà a darci soddisfazioni".Altro brand, Prince Tees, t-shirt di cotone e cashmere, lanciato insieme a Emanuele Filiberto di Savoia. "Abbiamo deciso di destinarlo a una vendita quasi solo esclusivamente on line. Il progetto è partito due anni fa, si tratta di un prodotto di grande qualità". E ancora Bpd (che sta per be proud of this dress), "il primo marchio a lanciare la piuma leggera, quasi tascabile, che ha il suo mercato".