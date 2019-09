21 settembre 2019- 16:38 Moda: boom export nei primi sei mesi 2019, +7,3% a 28 mld (2)

(AdnKronos) - "La moda si conferma un settore di riferimento per l’export italiano e per il posizionamento del Made in Italy nel mondo", sottolinea Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia. "Nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni hanno fatto segnare un incremento di oltre il 7% rispetto a dodici mesi fa, confermando un trend che anno dopo anno continua a crescere. I mercati di riferimento restano quelli europei e gli Stati Uniti, ma Cina, Corea del Sud e Giappone stanno raggiungendo volumi interessanti e l’obiettivo nel breve periodo - conclude Da Pozzo - è intraprendere azioni di sistema che consolidino il posizionamento dei prodotti italiani in questi nuovi mercati".