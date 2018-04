26 aprile 2018- 18:59 Moda: Ciambetti (Veneto), con Pietro Marzotto se ne va capitano industria veneta

Vicenza, 26 apr. (AdnKronos) - “Un uomo libero, tenace, un imprenditore vero: questo fu Pietro Marzotto, la cui figura e la cui storia consentono di leggere in maniera approfondita e come una cartina al tornasole la vicenda - ma potremmo chiamarla anche saga, tanta è stata la sua complessità - della sua dinastia”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che così commenta la scomparsa dell’imprenditore vicentino. “Fu non solo la guida per oltre trent’anni di un gruppo tessile che con lui divenne una multinazionale, ma fu uno degli uomini di punta di Confindustria, non solo a Vicenza, e grazie al suo spirito d’intrapresa, ha lasciato un segno indelebile nella Valle dell’Agno, in tutto il vicentino, nel Veneto e in Italia. Il suo non fu un percorso facile: ha incontrato curve, salite, ostacoli, né mancò di conoscere momenti difficili. Rimarrà nel tempo il suo lascito morale per tutta l’imprenditoria veneta, anche a distanza di molti anni dal suo ritiro”.', sottolinea.