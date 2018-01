MODA: CIVIDINI APRE A MOSCA

8 gennaio 2018- 15:28

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Continua l’espansione internazionale di Cividini: questa volta ad aprire le porte alla maison italiana è TsUM, il prestigioso department store nel cuore di Mosca, che si trova all’interno dell'imponente palazzo nei pressi del Teatro Bolshoi. Ad essere esposta sarà la collezione uomo primavera-estate 2018. La Russia si aggiunge a Stati Uniti e Giappone, già mercati di riferimento della maison italiana. Una vocazione all’export, quella di Cividini, che traspare anche dai numeri: nel 2016 il fatturato è stato di oltre 12 milioni di euro, generato per circa il 40% dalle esportazioni verso il Sol Levante; in crescita anche i risultati dalla Corea del Sud e dalla Germania; si consolidano i numeri negli Stati Uniti e restano saldi quelli del mercato interno."L’ingresso in Russia – spiega Piero Cividini, Ceo della maison – si inserisce nel più ampio quadro di crescita che vede proprio nei mercati esteri l’elemento chiave della strategia".