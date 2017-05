MODA: CNA FEDERMODA AL FESTIVAL DES JEUNES CREATEURS DE MODE DE TUNIS

18 maggio 2017- 15:19

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Cna Federmoda, presente al Festival des Jeunes Createurs de Mode de Tunis in corso all'Hotel Ramada Plaza di Gammarth, ha sottoscritto un protocollo d'intesa tra Cna Federmoda e Groupement Professionnel de la Confection et de l'Habillement Conect teso a sviluppare, tra l'altro, collaborazioni sui fronti della ricerca e dello scambio di competenze con un particolare focus sui giovani stilisti. I presidenti, Luca Marco Rinfreschi e Samir Ben Abdallah si sono incontrati questa mattina alla presenza del Segretario di Stato al Commercio della Tunisia, Abdellatif Hmam per firmare un accordo che consolida le relazioni già avviate tra le due associazioni e rilancia verso forme di collaborazione reciprocamente vantaggiose per le due parti.