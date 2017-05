MODA: CORNELIANI PUNTA ALL'AMERICA E RAFFORZA TEAM

17 maggio 2017- 16:44

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Corneliani investe su Stati Uniti e Sud America. Dopo l'ingresso del fondo del Bahrain Investcorp, che ha acquisito una quote dell’azienda nel giugno 2016, e che oggi guida l'azienda con la famiglia Corneliani, il management della controllata americana è stato potenziato con l’obiettivo di crescere oltreoceano. In particolare Maurizio Mantovani è stato nominato ad per le Americhe. Nel suo nuovo ruolo, Mantovani (ex Zegna) ha il compito di sviluppare un network wholesale e una strategica rete retail. Per rafforzare ulteriormente la divisione commerciale americana, Corneliani ha nominato Sean Hieter vice presidente delle vendite. “Siamo felici di dare il benvenuto a Maurizio e Sean nel nostro team internazionale. La loro profonda conoscenza dell’industria maschile della moda americana di alta gamma, le loro capacità e le loro competenza manageriali sono fondamentali per supportare l’espansione di Corneliani in America, soprattutto negli Stati Uniti” ha dichiarato Paolo Roviera, ad di Corneliani. Oggi concentrata sulla ristrutturazione del suo network wholesale, Corneliani fa sapere che l’anno prossimo convoglierà energie ed investimenti nello sviluppo del business retail, tramite l’apertura di nuovi punti vendita, e per lanciare l’e-commerce del brand.