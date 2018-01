MODA: COSTUME NATIONAL AFFIDA LE CALZATURE A RODOLFO ZENGARINI

27 gennaio 2018- 12:54

Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Costume National e il calzaturificio Rodolfo Zengarini hanno siglato un contratto di licenza per la produzione e la distribuzione della linea di calzature uomo e donna che coinvolgerà il brand fino al 2024. Lo annunciano i due gruppo, evidenziando che la nuova licenza, che inizierà con la stagione autunno inverno 2018 - 2019, si pone l’obiettivo "di rilanciare la linea delle calzature Costume National a livello mondiale".“Siamo felici di aver sottoscritto questo contratto con un partner che riteniamo essere serio, capace, affidabile e che ha dimostrato negli anni la sua grande professionalità. Questo accordo permetterà alla nostra società di sviluppare la nostra presenza nel settore" afferma Stefano Frattini, portavoce di Costume National, che oggi è di proprietà del fondo giapponese Sequedge al quale è stato ceduto dai fratelli Ennio e Carlo Capasa che lo hanno fondato.“Ammiro e stimo da anni la storia del marchio Costume National per la sua creatività e la sua modernità. Costume National - commenta Rodolfo Zengarini, fondatore e proprietario del Gruppo Zengarini - è sempre un passo avanti nell’interpretare i gusti e le tendenze. Siamo estremamente felici di iniziare questa collaborazione che, siamo sicuri, diventerà fonte di ulteriori successi per le nostre rispettive società.