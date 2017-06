MODA: CRESCONO BUYER ESTERI A PITTI BIMBO, -8% ITALIA

26 giugno 2017- 18:23

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Leggero aumento dei buyer esteri alla recente edizione di Pitti Bimbo, con performance molto positive da mercati come Russia (+16%), Cina (+45%), Olanda (+25%), Ucraina (+24%), Austria (+22%). In crescita anche Germania, Brasile, Portogallo e i paesi dell’area Mediorientale; una conferma sostanziale dei buyer è arrivata da Francia e Stati Uniti, mentre hanno registrato numeri in flessione Spagna, Regno Unito, Turchia e Grecia; il fronte dei compratori italiani ha riportato un calo intorno all’8%, proseguendo un trend che si è registrato anche una settimana fa in occasione di Pitti Uomo. Lo rende noto l'organizzazione della kermesse fiorentina.Il salone ha complessivamente superato i 5.300 compratori - poco al di sotto dei risultati di un anno fa, con un numero totale di visitatori che si è attestato sulle 10.000 presenze. La classifica dei primi 20 mercati di riferimento del salone vede sempre in testa la Russia (207 buyer), seguita da Cina (181), Spagna (155 buyer), Germania (154), Olanda (107), Regno Unito (106), Francia (94), Ucraina (83), Belgio (72), Turchia (67), Grecia (54), Polonia (49), Austria (43), Stati Uniti (40), Libano (37), Giappone (36), Brasile (34), Portogallo (33), Emirati Arabi (32) e Svizzera (28).