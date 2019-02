4 febbraio 2019- 17:39 Moda: dal 19 febbraio la Milano Fashion Week, 60 sfilate in calendario

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Torna dal 19 al 25 febbraio la settimana della moda di Milano, con 60 sfilate in calendario e un'agenda fitta di presentazioni ed eventi, per un totale di 173 collezioni. L'edizione 2019 della Milano Moda Donna segna il ritorno di Gucci, insieme ad Angel Chen e a Bottega Veneta, con il debutto di Daniel Lee. Debuttano alle sfilate Marco Rambaldi, giovane designer italiano di Marios, il brand di Mayo Loizou e Leszek Chmielewsk, e Alexandra Moura, una stilista portoghese originaria di Lisbona. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha posto per questa edizione "grande attenzione verso i nuovi talenti e l’internazionalità: sono molti i brand presenti a Milano per la prima volta, grazie al nostro supporto. Sostenere i nuovi talenti è uno dei pillar di Cnmi, accanto alla sostenibilità, per questo siamo molto contenti di supportare, tra le altre, le presentazioni di Gilberto Calzolari e Tiziano Guardini, vincitori rispettivamente nel 2017 e nel 2018 del premio ‘Franca Sozzani GCC Award’, a riprova della nostra leadership su questo impegno". A seguito del protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e la Camera della moda, la Sala Cariatidi di Palazzo Reale sarà ancora una volta una delle location di Milano Moda Donna insieme allo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’. Lo Spazio Cavallerizze ospiterà nuovamente, oltre ad una sala sfilata, anche il Fashion Hub di Milano Moda Donna che diventa uno spazio dedicato alla creatività e riunisce insieme il Fashion Hub Market, una sezione dedicata a otto designer provenienti dall’Ungheria e una dedicata a sette giovani emergenti di Xi’ An International Fashion Town.