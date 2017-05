MODA: DE RIGO ED ESCADA CONSOLIDANO LA PARTNERSHIP

22 maggio 2017- 12:12

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - De Rigo ed Escada, che collaborano dal 2004, hanno rinnovato anticipatamente il loro contratto di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale delle collezioni vista e sole Escada Eyewear. Nell'ambito dei mercati europei "si riscontrano ottimi risultati - si legge in una nota - nei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) in virtù del presidio diretto della distribuzione avviato nel 2016 con l’apertura della filiale commerciale De Rigo Vision D.A.CH., interlocutore privilegiato degli ottici della regione, e anche grazie alla popolarità del fashion brand con sede centrale a Monaco di Baviera, in Germania"."Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione strategica per il nostro Gruppo che consolida ulteriormente la lunga e solida relazione tra le nostre aziende nata nel 2004 e che prosegue con reciproca soddisfazione" afferma Michele Aracri, ad De Rigo Vision."De Rigo - aggiunge Iris Epple-Righi, Ceo Escada - è stato un partner fondamentale nello sviluppo del business delle licenze di Escada. Il rinnovo del contratto di licenza rafforzerà la presenza di Escadain un mercato di forte interesse come quello eyewear, e siamo convinti che la nostra collaborazione fornirà a entrambe le aziende preziose opportunità di crescita".