MODA: DONAZZAN, INTESA CON IMPRESE PER RIQUALIFICAZIONE LAVORATORI ESPULSI (3)

9 maggio 2017- 19:21

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “E’ significativo e qualificante – annota l’assessore regionale - che il sistema dei produttori e delle imprese riconosca la validità del percorso di alta formazione dell’Its Cosmo, dove sono proprio le imprese a sedere nel consiglio di amministrazione e a costruire il percorso di studi. Il Veneto è l’unica regione d’Italia a vantare nel proprio territorio la presenza di 4 dei 10 migliori Istituti tecnici di alta formazione d’Italia. Segno di un connubio tra scuola e imprese, che rappresenta la chiave di volta del fenomeno del reshoring e del successo delle manifatture di alta gamma, come la moda”.Il sistema moda in Vento (tessile, occhialeria, abbigliamento, calzature) conta oltre 9500 unità produttive e oltre 100 mila addetti peri al 17,6 per cento del settore manifatturiero regionale, fattura 15,6 miliardi, e rappresenta il 18 per cento dell’export regionale, con vendite per oltre 9 miliardi di euro.